На Кубани фура после столкновения с иномаркой влетела в частный дом

Фото: ГИБДД по Северскому району.

Появились подробности аварии, которая произошла накануне утром в хуторе Ананьевский Северского района.

Около 06:40 на дороге в сторону Михайловского фура столкнулась с иномаркой.

Фото: ГИБДД по Северскому району.

- Как стало известно, водитель за рулем Volvo в составе автопоезда с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГИБДД по Северскому району. - Из-за этого он не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Фура наехала на столб ЛЭП, а затем врезалась в припаркованную напротив дома LADA vesta. Скорость была такой высокой, что фура после этого не остановилась, а въехала в сарай, после чего перевернулась на бок.

Фото: ГИБДД по Северскому району.

- Большегруз повредил тротуар и бордюрный камень, повредил хозпостройку, после чего по инерции Volvo наехал на забор соседнего дома, - уточняют автоинспекторы.

Фото: ГИБДД по Северскому району.

Чудом никто не пострадал. Водитель фуры отделался испугом. Обстоятельства аварии выясняются, уточняются причины ДТП.