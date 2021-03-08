Видео ДТП с фурой, которая врезалась в жилой дом на Кубани

Фото: ГИБДД по Северскому району.

Высокая скорость стала причиной серьезной аварии в хуторе Ананьевский Северского района. Грузовик съехал с дороги и врезался сначала в иномарку, а затем в хозпостройку.

В Сети появилось видео, снятое на камеру одним из очевидцев аварии. Сам момент аварии мужчина не запечатлел, он проезжал мимо уже после ДТП.

На кадрах видно, что фура перевернулась после сильнейшего удара. Помимо прочего, большегруз повредил забор, хозпостройку и припаркованную иномарку.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Но ущерб владельцу только предстоит подсчитывать, однако уже сейчас предварительно он оценивается в несколько сотен тысяч рублей.

Полиция начала расследование всех обстоятельств ДТП.

- Причины аварии уточняются, проводится проверка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГИБДД по Северскому району.