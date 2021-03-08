«Спартак» смял «Краснодар» в главном Winline Derby этой весны

Фото: fckrasnodar.ru

Вечером 7 марта в Москве было по-настоящему жарко. Здесь в центральном Winline Derby этой весны сошлись «Спартак» и «Краснодар». Обе команды в Новом году еще не побежали. «Краснодар» потерпели три поражения в 2021-м, «Спартак» – два. Красно-белые вовсе не забили ни одного мяча в Новом году.

Winline Derby между «Спартаком» и «Краснодаром» в первом круге подарило болельщикам настоящее зрелище. На Кубани сильнее были футболисты в красно-белых футболках – 3:1.

Перед игрой со «Спартаком» «Краснодар» лишился почти всех крайних защитников. Дмитрий Стоцкий, Сергей Петров и Кристиан Рамирес получили травмы, а Игорь Смольников заработал дисквалификацию. Также не восстановился после травмы вратарь «быков» Матвей Сафонов. Были кадровые проблемы и у «Спартака». Из-за дисквалификации главное Winline Derby этой весны пропускал Роман Зобнин.

Красно-белые открыли счет уже на второй минуте. Александр Соболев перевисел всех защитников «Краснодара» в воздухе и головой пробил в верхний угол – 1:0. Уже спустя шесть минут «Спартак» увеличил преимущество до двух мячей. Квинси Промес после передачи Джордана Ларссона забил первый гол после возвращения «Спартак». Это был всего второй матч для голландца после перехода из «Аякса». После двух пропущенных мячей «Краснодар» побежал в атаку. Нападающий «быков» Ари даже отметился опасным ударом головой – мяч прошел над перекладиной.

После перерыва «Краснодар» все же отыграл один мяч. Юрий Газинский использовал ошибку Наиля Умярова и забил один из самых красивых мячей в туре. Он попал точно в верхний угол. Не прошло и пяти минут, как «Спартак» восстановил преимущество в два мяча. Александр Соболев отметил День Рождения дублем в ворота «Краснодара». Он мощно пробил с линии штрафной. Следом Джордан Ларссон довел до разгромного. Он убежал один на один с вратарем и легко перекинул молодого голкипера «быков» Станислава Агкацева – 4:1.

На этом мучения «Краснодара» не закончились. Вышедший на замену Эсекьель Понсе откликнулся на подачу Алекса Крала с фланга – 5:1. Финальную точку в матче поставил Ларссон. Джордан воспользовался ошибкой гостей, убежал один на один и легко переиграл Агкацева – 6:1. «Спартак» побеждает в Winline Derby, а «Краснодар» терпит самое крупное поражение в истории в Премьер-Лиге. Ранее с разницей в пять мячей он уступал только «Зениту» (0:5) в 2011 году.