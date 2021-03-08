Жительницы Сочи могут бесплатно ездить на общественном транспорте

Фото: администрации Сочи.

Жительницам города-курорта подарили бесплатный проезд на общественном транспорте. Такой подарок прекрасным представительницам сделали сочинские транспортные предприятия.

Акция, которая проводится в городе впервые, будет действовать весь день. Автобусы будут катать девушек до полуночи 9 марта, при этом горожанкам не придется оплачивать проезд.

- Первых пассажирок автобусов встретили с цветами и поздравлениями, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Кстати, никакого лимита нет - красавицы курорта могут ездить, сколько угодно, количество бесплатных поездок не фиксируется.

Стоит сказать, что приятные сюрпризы в Международный женский день ждут и автоледи. Инспекторы ГИБДД, остановив женщину за рулем в день праздника, не будут выписывать штраф, если нарушение незначительное, а вместо этого проведут беседу и вручат букет тюльпанов.

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