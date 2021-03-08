Ремонт улицы в центре Сочи будут вести круглосуточно, чтобы успеть до начала курортного сезона

Фото: администрации региона.

В Сочи полным ходом идет ремонт одной из центральных улиц Горького. В общей сложности рабочим нужно обновить участок протяженностью 1,6 километра. Чтобы успеть вовремя, реконструкцию будут вести в круглосуточном режиме.

- Работы организованы на одной полосе движения от перекрестка с улицей Московской до микрорайона Ареда, - говорят в администрации региона. - Подрядчик планирует завершить ремонт до начала летнего летнего сезона.

Дорожники берут изношенный слой дороги, устранят просадки и выбоины. А еще на участке частично заменят бордюры и уложат несколько слоев нового асфальта. После чего на обновленную дорогу нанесут разметку и установят дорожные знаки.

На время работ по улице введут локальные ограничения на проезд и парковку.

- Это нужно, чтобы соблюсти технологии производства, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации края. - Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда и выбирать иные места для парковки.