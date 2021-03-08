Зрелище не для слабонервных: В Новороссийске мужчину освободили от наручников с помощью бензореза

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Курьезный случай произошел в городе-герое. Мужчина по собственной неаккуратности заковал себя в настоящие наручники. Причем, как только замок щелкнул, он понял, что ключа от него нет. Освободиться самостоятельно он не смог, как ни пытался. В итоге на помощь позвал спасателей.

- Мы выехали на улицу Мефодиевская, где находился молодой человек, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Чтобы освободить парня, пришлось применить бензорез, с помощью которого наши ребята разрезали наручники.

Алексей Одеров также добавил, что в данном случае помощь потребовалась не преступнику, а обычному горожанину, который, как говорится, доигрался. Потому спасатели призывают жителей быть как можно аккуратнее, чтобы не попадать в такие нетривиальные ситуации.

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