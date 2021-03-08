Цветы - всем: в Сочи женщинам дарят букеты в честь 8 Марта

Фото: администрации Сочи.

Курорт утопает в цветах. В честь Международного женского дня представительницам прекрасного пола дарят букеты и хорошее настроение.

Весь день на набережной женщинам вручают цветы и поздравляют. К городской акции «Цветы у моря» подключились представители мэрии, главы районов, депутаты, спортсмены, работники культуры и казаки.

Первым поздравить жительниц курорта вышел глава города Алексей Копайгородский. Тюльпаны из его рук приняли десятки женщин - чего говорить, приятно!

Фото: администрации Сочи.

- От всей души желаю вам замечательного настроения, любви, молодости и красоты, – поздравил красавиц мэр.

Улица Навагинская и парк «Ривьера» стали одними из главных точек притяжения для любителей селфи. Здесь «расцвели» новые фотозоны, где можно сделать снимок на память. Кстати, в «Ривьере» всем посетительницам дарили ароматные нарциссы.

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