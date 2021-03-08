Пожар в многоэтажке Новороссийска: есть пострадавшие

Пламя вспыхнуло в одной из квартир дома - потушить его спасатели смогли в считанные минуты.

О пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Ленина в Новороссийске стало известно вечером 8 марта. Соседи почувствовали запах дыма, потому позвонили пожарным.

В 19:37 на место возгорания приехали первые подразделения. Оказалось, что полыхает квартира на 4 этаже. Площадь пожара - 5 квадратных метров.

- В тушении задействовали две единицы техники и девять огнеборцев, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 19:38 пожар был локализован, а в 19:42 - ликвидирован.

- Во время возгорания пострадали люди, - говорят в краевом ГУ МЧС.

Количество их не уточняется, как и характер травм. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы, которые выясняют причины возгорания.