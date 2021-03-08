Умер советник мэра Краснодара

Александр Водяник. Фото: ecopress.center

8 марта стало известно о смерти члена экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде и советник мэра Краснодара Александра Водяник. Известного эколога и урбаниста не стало на 63-м году жизни.

Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, в июне 2019 года Александр Водяник перенес инсульт.

Слова соболезнования опубликовал глава кубанской столицы Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

- Он был одним из ведущих специалистов в России по вопросам формирования комфортной городской среды и зеленого каркаса, - написал градоначальник. - В марте 2019 года из Ростов-на-Дону я пригласил его для координации, подготовки и реализации в Краснодаре проектов благоустройства.

По словам главы города, Александр Водяник внес большой вклад в развитие города, приложил максимум усилий к тому, чтобы он стал удобнее для жителей.

- Он помогал качественно решать задачи по формированию современной комфортной среды и "зеленого каркаса" на уровне лучших мировых практик, - сказал Евгений Первышов. - У него было много идей и планов, которые он, к сожалению, не успел завершить. Приношу искренние соболезнования всем, кто знал этого достойного человека.

Когда состоится прощание, будет объявлено позже.