Краснодар заметает мокрым снегом

Теплеть на Кубани будет с середины месяца Фото: Галина КОПЫЛОВА

9 марта краснодарцы удивились мокрому снегу за окном. Но синоптики отмечают, что это только начало – метель накроет город и край 11 числа.

- 9 марта в Краснодаре и крае мокрый снег и дождь. Ночью температура воздуха ночью 0…+2°, днем 5…7°. Местами в регионе гололед и туман. 10-12 марта ожидается похолодание, ночные температуры опустятся до -9°, а днем столбики термометров будут колебаться на отметках 0…+5°, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11 марта в краевом центре и по всему региону пройдет сильный снег, 12 марта также ожидаются осадки. 11 и 12 числа на Кубани похолодает и будет ветрено. Теплеть в крае начнет только с середины месяца.