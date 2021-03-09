Фото: ГИБДД по Северскому району

Последние новости на 9 марта 2021. На Кубани фура после столкновения с иномаркой влетела в частный дом. Обстоятельства аварии выясняются.

В Краснодаре прохожий спас избитую девушку, которую прятали в багажник. Молодой человек начал снимать происходящее на видео, чем спугнул агрессора.

В Новороссийске мужчину освободили от наручников с помощью бензореза. Житель города заковал себя и лишь через время понял, что ключа от замка у него нет.

Ремонт улицы в центре Сочи будут вести круглосуточно, чтобы успеть до начала курортного сезона. В общей сложности рабочим нужно обновить участок протяженностью 1,6 километра. В работе задействовали максимальное количество бригад.

Умер советник мэра Краснодара. Александр Водяник скончался на 63-м году жизни.