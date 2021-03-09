94-летнюю жительницу Новороссийска с 8 марта поздравили десантники с оркестром

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Моряки в сопровождении военного оркестра поздравили 8 марта с женским днем 94-летнюю Веру Пикину. Они исполнили песни военных лет и прошли торжественным маршем в ее дворе.

- Вера Гавриловна – ветеран Великой Отечественной войны. Она ушла на фронт, когда ей было 16 лет, - в сентябре 1942 года. Вера Пикина помогала возвращать раненых бойцов с плацдарма Малая Земля на судах Черноморского флота. Награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ветеран из Геленджика попал в книгу рекордов как самый пожилой водитель. Иван Курбаков живет в геленджикском селе Архипо-Осиповка. Дедушка в 100 лет до сих пор водит машину, причем очень даже смело и уверенно. Соседи говорят, фору может дать и молодым.