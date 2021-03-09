Погода на 9 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Евгения ГУСЕВА

Температурные качели на Кубани уходят в прошлое. Уже вторую неделю подряд температура воздуха в регионе не опускается до минусовых отметок. Но расслабляться жителям краевого центра точно не стоит. После нескольких теплых дней многие горожане поспешили переобуть своих железных коней. Это было опрометчивым решением. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 9 марта 2021 года в Краснодаре

- Ночью и днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра в Краснодаре будут достигать 12 м/с. Днем воздух в краевой столице прогреется до плюс семи градусов.

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