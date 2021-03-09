У жителя Кубани забрали машину за 139 штрафов

Фото УФССП РФ по краю

Житель Кубани любил прокатиться с ветерком. За превышение скоростного режима он насобирал 139 штрафов. Задолженность составила 129 тысяч рублей плюс 93 тысячи - исполнительский сбор. Но платить за нарушения мужчина не собирался, к взысканию подключились приставы.

- Выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль «Daihatsu» 2001 года выпуска. Благодаря содействию коллег из ГИБДД машина была остановлена для проверки, после чего арестована, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Сейчас иномарка находится на штрафстоянке, в ближайшее время будет передана на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности.