Орлята отмечают день рождения Юрия Гагарина

Фото пресс-службы Орленка

Отмечать день рождения Юрия Гагарина в «Орлёнке» будут более 480 ребят. Среди них - 229 участников проекта «Гагаринский старт», которые приехали из Алтайского края и Республики Татарстан. Орлята напишут «Гагаринский диктант» в основу которого лягут воспоминания брата Юрия Алексеевича, а ещё будут соревноваться в интеллектуальном квизе «Покорители космоса».

«В 2021 году наступает важная дата - ровно шестьдесят лет назад человек впервые побывал в космосе. Для Всероссийского детского центра так же, как и для всего человечества, фигура Юрия Гагарина очень важна и значима. Космонавт знакомился с орлятами в 1964 году. Мы чтим и уважаем его память, а потому в Центре регулярно проходят программы, посвящённые изучению космоса, а во время смен мы в интерактивной форме знакомим ребят со значимыми событиями развития отечественной и мировой космонавтики», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Знакомиться с научными и техническими достижениями России в области освоения космического пространства ребята будут в течение всей смены, которая продлится до 21 марта. Участники «Гагаринского старта» узнают о перспективных профессиях космической сферы, об истории первого отряда космонавтов, а также о том, как готовился первый полёт, и как сегодня проходит жизнь на орбитальной космической станции.

Дети побывают на «Уроках из космоса» от отечественных космонавтов, которые пройдут в формате онлайн-трансляций. Проект был запущен Героем России, лётчиком-космонавтом, впервые совершившим годовой полёт на МКС, Михаилом Корниенко.

По итогам смены орлята самостоятельно подготовят интерактивный урок на тему космоса.