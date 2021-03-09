Краснодарский край вошел в десятку самых коррумпированных регионов России

В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Самым коррумпированным городом за прошлый год стала Москва. За столицей в пятерке антирейтинга идут Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан. На шестой строчке по количеству взяточников стоит Краснодарский край. Десятку закрывают Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

- Статистика больше говорит не о большой коррумпированности в регионе, а свидетельствует об активности правоохранительных органов того или иного субъекта по выявлению случаев взяточничества, - сказал в интервью РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодар стал лидером рейтинга среди лучших городов России, где можно начать жизнь «с чистого листа». По данным экспертов, люди стали чаще переезжать из города в город, а после снятия коронавирусных ограничений эта тенденция возрастет в разы.