Лучшим воспитателем Кубани стала Лариса Исакова из Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае выбрали лучшего воспитателя. Кубань на всероссийском конкурсе представит старший воспитатель детского сада № 140 города Сочи Лариса Исакова.

- В краевом отборе участвовали 44 педагога, в том числе музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, учителя-логопеды и учителя-дефектологи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Призовые места достались инструктору по физкультуре новороссийского детского сада №82 Юлии Ипатовой, воспитателю детсада №15 Геленджика Олесе Синтюриной, музруководителю детсада №8 Курганинского района Анне Шаповаловой, воспитателю детсада № 18 Приморско-Ахтарского района Дарье Егоровой и воспитателю детсада № 1 Ленинградского района Марине Евус.

Лучшие в своем деле награждены дипломами, премией и памятными призами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что воспитателю детского сада Анне Быстрюковой из Тимашевского района подарят квартиру. Так сказал губернатор. Анна в прошлом году победила на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года».