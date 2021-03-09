В Новороссийске после смерти 10-летней школьницы на стене многоэтажки нашли загадочную надпись

По факту смерти девочки проводится проверка.

Появились подробности трагического случая, который произошел в многоквартирном доме №39 по улице Лейтенанта Шмидта в Новороссийске. Напомним, вечером 1 марта с высоты упала 10-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Приехавшая скорая лишь констатировала смерть.

Позже стало известно, что погибшая жила в частном доме, который находится в пяти минутах ходьбы от места трагедии. Сама же девочка училась в 4 классе технико-экономического лицея.

- На учете в отделе по делам несовершеннолетних учащаяся не состояла, нареканий со стороны педагогов не было, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Девочка воспитывается только матерью, которая работает в одном из местных магазинов.

После трагедии место происшествия долго осматривали криминалисты. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на балконе, с которого упала девочка, нашли ее куртку и портфель. Также обнаружена записка, которую погибшая написала незадолго до смерти. Ее тщательно изучат специалисты.

Но больше правоохранителей удивила надпись на стене. Около ограждения краской было написано «Никогда не забуду цвет твоих глаз». Это дает основание полагать, что девочка страдала из-за неразделенной любви.

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