В Геленджик открываются прямые рейсы из Брянска, Калуги, Воронежа и Москвы

Фото пресс-службы аэропорта Геленджик

С 1 июня самолеты авиакомпании «РусЛайн» будет летать в Геленджик из Калуги, Воронежа, Брянска и Москвы.

- Из Геленджика в Калугу рейс будет выполняться четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье. В Брянск из Геленджика можно будет улететь два раза в неделю по понедельникам и пятницам. По вторникам «РусЛайн» будет выполнять рейс Воронеж – Геленджик – Воронеж. А по понедельникам и пятницам самолеты будут направляться в столичный аэропорт Внуково, - сообщили «Комсомольской правде2 – Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Подробное расписание размещено на сайте авиакомпании, там же можно и заказать авиабилеты по указанным направлениям.

- Из Брянска, Калуги, Воронежа и Москвы будут лететь канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел, - добавили в аэропорту.