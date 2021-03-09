Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 марта выросло на 137

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 9 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 137 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Тихорецкий район, здесь выявили 33, по 12 новых случаев соответственно. В Сочи и Кавказском районе – по 11.

- В Анапе коронавирусом заразились восемь человек. В Геленджике и Динском районе - по семь, в Ейске – пять, в Армавире и Апшеронском районе – по четыре. В Белореченском и Отрадненском районах в госпитали попали по три человека. По два новых случая выявлено в Славянском, Выселковском, Тбилисском, Белоглинском районах. По одному – в Абинском, Брюховецком, Каневском, Курганинском, Кущевском, Красноармейском, Успенском, Щербиновском, Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за сутки – двое детей, самому младшему – семь месяцев.

В настоящее время 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо человека – на ЭКМО.