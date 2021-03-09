В Сочи из снегопада закрыли Мамайский перевал

Фото: "Сочи Сейчас"

Мамайский перевал в Сочи закрыт для движения из-за снегопада. При улучшении погоды машины будут пускать по трассе партиями. Полицейские попросили водителей воздержаться от использования личного транспорта 9 марта, особенно если авто на летней резине.

- На участке автодороги Джубга-Сочив связи с осложнениями метеорологических условий ограничено движение на время работы спецтехники по уборке проезжей части, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УВД Сочи.

Из-за перекрытия в сторону Догомыса образовалась многокилометровая пробка.

В Сочи действует экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. Метель в городе прогнозируется до утра 10 числа. Также возможно ухудшение видимости на расстоянии 500-1000 метров. Местами на дорогах гололедица.

Все городские оперативные службы переведены в усиленный режим работы.