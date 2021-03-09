Первый технопарк для школьников "Кванториум" откроют в Ейске

Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Ейский технопарк откроется 1 сентября 2021 года на базе средней школы №7. На современное оборудовании, который получит «Кванториум», школьники смогут заниматься научно-техническим творчеством, разрабатывать новое программное обеспечение робото-техники, расширять свои познания в информационной среде.

Для тех учащихся, которые живут в сельской местности и кто не может посещать стационарное учебное заведение, будет развернуто четыре мобильных технопарка.

- Учителя и оборудование будут приезжать к ним в районы с высококлассной технической поддержкой и высококвалифицированной подготовкой, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.