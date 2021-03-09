В Сочи мошенник прикарманил 1 миллион рублей от продажи чужого земельного участка

Фото Светланы Маковеевой

48-летний приезжий из Белоглинского района Кубани предложил своему знакомому сочинцу помощь в продаже его земельного участка в Адлерском районе курорта.

Однако, только оплатой за свои посреднические услуги «посредник» решил не ограничиваться, а прикарманил все деньги за проданный участок себе.

Деньги мошенник потратил на свои нужды. Собственник участка обратился в полицию.

- УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего приезжего из Белоглинского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Краснодарский край вошел в десятку самых коррумпированных регионов России

Самым коррумпированным городом за прошлый год стала Москва. За столицей в пятерке антирейтинга идут Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан. На шестой строчке по количеству взяточников стоит Краснодарский край. Десятку закрывают Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край (читать далее)