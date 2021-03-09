На Кубани рассказали, как быстро и безопасно купить квартиру

Специалисты рассказали об услугах, действующих в условиях коронавирусных ограничений

За 2020 год спрос на недвижимость стремительно взлетел. В прошлом году стартовала государственная программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках со ставкой до 6,5%. Снижение процента по ипотеке на новостройки вызвало стремительный рост спроса как на новые квартиры, так и на вторичном рынке жилья. В кадастровой палате края рассказали, как в условиях пандемии безопасно купить квартиру.

- При покупке недвижимости, можно вызвать специалистов кадастровой палаты на дом. Это позволит быстро и совершенно безопасно совершить любую сделку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Стоит отметить, что выездное обслуживание работает на территории всего края. Также дистанционно вы можете подать и получить документы для государственного кадастрового учета недвижимого имущества, единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Заказать выезд специалиста можно по телефону 8-861-992-13-02, доб. 2060 или 2061.