В Сочи в 2021 году откроют два кадровых центра «Работа России»

Фото администрации края

Современные центры призваны помочь с поиском работы тысячам соискателей. В 2022 году намечено открытие таких учреждений в Армавире и Кропоткине. Вскоре уже третий по счету кадровый центр откроется и в краевом центре.

Федеральная система «Работа России» работает онлайн. От региона в ее базы данных поступают все вакансии, которые формируются в краевой электронной базе.

- И в онлайн-режиме граждане через портал «Работа в России» могут с ними ознакомиться или внести свои данные в базу, – рассказал начальник управления занятости регионального Минтруда Николай Зародов.

При помощи кадровых центров также возможно ускорить процесс поиска работы, поскольку в них используется индивидуальный подход к каждому соискателю и оказывается помощь в оформлении документов.

– Есть даже такие мелочи, как детский уголок. Если посетители приходят с детьми, им есть, где оставить ребенка. И заканчивая такими деталями, как конференц-залы для групповых занятий наших профессиональных психологов с гражданами, – отметил директор центра «Работа России» в Краснодаре Александр Костанов.