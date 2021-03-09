В парке "Солнечный остров" в Краснодаре продают деревянный сруб за 60 млн рублей

Фото: avito.ru

Известный многим горожанам деревянный сруб, который находится в парке "Солнечный остров", выставлен на продажу на ресурсе Авито за 60 млн рублей.

Причиной продажи владельцы объекта указывают переезд в другой регион.

- Отрываем от сердца, - пишут хозяева деревянной "усадьбы".

Коттедж в 500 кв. метров выполнен из деревянных брусьев, он находится у берега озера Старая Кубань. Площадь участка составляет 25 соток.

У коттеджа есть своя пристань и парковка на 10 автомобилей. А также бассейн, баня, барбекю, летняя кухня. Постройка возведена несколько лет назад в самом парке и статус земельного участка неизвестен. Как, собственно, и хозяин самого коттеджа.

Возможно, что городские власти в скором времени поднимут вопрос о законности данного объекта, как это случилось и с "Сафари-Парком" в парке "Солнечный остров"

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