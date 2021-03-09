В Сочи директриса детского санатория РЖД получила 3 года условно за хищение 5 миллионов рублей

Фото Олег Рукавицын

Бывшая директриса детского оздоровительного лагеря СКЖД в Лазаревском районе в 2016-17 годах решила расширить профиль вверенного ей санатория за счет продажи путевок на сторону.

В результате путевки в здравницу покупали не сотрудники компании РЖД, на деньги которой и содержался лагерь, а совершенно посторонние люди.

Хищение денег в размере более 5,3 миллионов рублей выявилось в ходе проверки. Кроме того, директриса превысила свои должностные полномочия, заключив от отмени РЖД договоры по оказанию услуг в детском санатории, хотя не имела права этого делать.

- Южной транспортной прокуратурой в декабре 2020 года направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы г. Ростова-на-Дону в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 4 ст. 159 УК РФ,- сообщает пресс-служба ведомства.

Приговором Лазаревского районного суда г. Сочи от 5 марта подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 000 рублей.

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