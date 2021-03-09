Лечебно-диагностический корпус детской больницы в Краснодаре сдадут в декабре 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы завершат в конце этого года. Сейчас его готовность составляет 50%.

На стройплощадке задействовано 165 строителей и инженеров. Идут внутренние отделочные работы, устройство инженерных сетей и коммуникаций.

- Эти жесткие временные рамки мы должны соблюдать. Все работы необходимо организовать параллельно – и строительство, и закупку оборудования, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Новый лечебный-диагностический корпус будет иметь отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, онкологии и гематологии, интенсивной терапии для новорожденных и дневной стационар.

Также в отделении будет работать пункт переливания крови и блок для криохранения костного мозга человека.