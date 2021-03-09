500 шлагбаумов в Краснодаре установлены с нарушением норм противопожарной безопасности

Фото: архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Все выявленные шлагбаумы нарушают новые требования противопожарной безопасности. По 104-м из них, которые находятся на земле муниципалитета, вынесены постановления о демонтаже, 44 объекта уже убраны, рассказали в мэрии города.

Мэрия устанавливает собственников участков, на которых размещены остальные шлагбаумы.

Также в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступает информацию от экстренных служб, когда они не могут беспрепятственно добраться на место назначения. Информацию анализируют для принятия мер.

- Штрафные санкции за нарушение правил установки шлагбаумов предусмотрен административный штраф на граждан, должностных и юридических лиц. Для юридических лиц он составляет от 150 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба администрации города.

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