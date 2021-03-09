Вместо 97 демонтированных гаражей в Краснодаре появятся зеленые зоны и парковки

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Борьба администрации Краснодара с незаконно возведенными гаражами продолжается. Как рассказали на аппаратном совещании в мэрии, на их местах появятся скверы и парковки.

Тройку районов, "победивших" гаражи в городе, возглавляет Прикубанский округ. За 2020 год там было демонтировано 50 незаконно возведенных строений. От них очистили такие улицы как Стахановская, Шоссе Нефтяников, Дзержинского.

На втором месте - Западный округ. Только по адресу Ватутина, 1/21 снесли 37 гаражей. Как сказал глава администрации этого района Дмитрий Водолацкий, в этом месте будет объединена зеленая зона и парковка. На Гаврилова 13/1 будет создан пешеходный бульвар.

Третье место взял Центральный округ с 10 ликвидированными гаражами. На ул. Димитрова вместо железных сараев будет построена контейнерная площадка. По мнению главы округа Елены Маловой, вопрос о создании такой площадки давно созрел.

- Остается только на конкурсной основе найти подрядчика, отметили в пресс-службе мэрии.

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