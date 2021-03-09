Театр защитника Отечества в Краснодаре откроется для посетителей 9 мая

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вообще, по планам было закончить ремонт в январе 2021 года, но из-за непогоды строители не успели, отмечают в администрации края.

- Это было принципиальное решение – реконструировать бывший Дом офицеров и создать театр с профессиональной труппой, собственными постановками. Так мы создаем возможность для нашей молодежи лучше узнать историю, великое прошлое страны, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Всего на реконструкцию исторического здания было потрачено около 490 млн рублей. В реставрационных работах участвовали лучшие реставраторы России.

Здание бывшего Дома офицеров был построен в 1913 году. В советское время там располагался Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов.

В этом же здании проходил единственный сольный концерт композитора Сергея Рахманинова. В 1921 году писатель Самуил Маршак на его сцене организовал первый детский театр.

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