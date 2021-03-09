На Кубани 10-месячный малыш получил перелом черепа, упав со стульчика для кормления

Фото Светланы Маковеевой

7 марта в полдень в районную больницу Славянска-на Кубани из Красноармейского района края доставили 10-месячного малыша с тяжелой травмой головы.

У мальчика диагностирован перелом свода черепа и тяжела закрытая черепно-мозговая травма. Лицо ребенка было залито кровью.

Врачи сообщили о поступившем ребенке в полицию. Наряд прибыл в станицу Полтавскую, откуда привезли малыша. В ходе проверки выяснилось, что 32-летняя мама мальчика кормила его кашей.

Ребенок находился в детском стульчике на высоких ножках, и не был пристегнут специальными ремнями, поскольку они ему были уже малы. По словам матери, малыш во время еды испачкался, и она всего на минуту вышла в соседнюю комнату за салфеткой, чтобы потом вытереть ему рот.

Отец мальчика в этот момент был в ванной, и оттуда услышал громкие крики своего сына. Он вбежал в комнату и увидел свою перепуганную жену и малыша с окровавленной головой.

По всей видимости, мальчик попытался вылезти из стула, и свалился вниз головой на пол.

- Материалы проверки готовятся для передачи в СК по краю,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи директриса детского санатория РЖД получила 3 года условно за хищение 5 миллионов рублей

Бывшая директриса детского оздоровительного лагеря СКЖД в Лазаревском районе в 2016-17 годах решила расширить профиль вверенного ей санатория за счет продажи путевок на сторону.(читать далее)