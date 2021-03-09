В Сочи 31-летняя бухгалтер за полтора года перечислила себе более 12 миллионов рублей со счетов трех компаний

Фото Светланы Маковеевой

31-летняя бухгалтерша в Сочи буквально не жалела себя, работая сразу в трёх коммерческих компаниях.

Впрочем, переработки женщина с лихвой компенсировала себе систематическими хищениями денег. В течение полутора лет она по собственной инициативе переводила часть денег коммерсантов на свои счета, после чего обналичивала суммы.

В отчетах мошенница указывала ложные данные об остатках на счетах компаний, а также о целях платежей и их получателях.

Таким нехитрым способом бухгалтеру удалось присвоить более 12 миллионов рублей. Недостачи обнаружились в ходе проверки.

- Следственным управлением ГУ МВД России по краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении 31-летней уроженки Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата),- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до10 лет.

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