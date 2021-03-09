В Сочи продается самая большая квартира в России

Фото мэрии Сочи

Согласно данным исследования экспертов агентства недвижимости ЦИАН, в 16 субъектах РФ на продажу выставлены квартиры площадью 500 квадратных метров и более.

Практически вне конкуренции оказалась занявшая первое место огромная квартира в Сочи площадью 2 тысячи «квадратов».

- Она расположена в ЖК «Королевский парк» на Курортном проспекте. Стоимость такой квартиры составляет 567 млн рублей,- говорится в материалах исследования агентства ЦИАН.

Окна громадной квартиры выходят на все четыре стороны. В планировке предусмотрено наличие бассейна. Также указывается, что на территории есть несколько террас с разбитыми на них садами.

Как ранее сообщала «Комсомолка», планирующийся запрет на строительство многоквартирных жилых домов в Сочи, а также ограничения по перемещению в зарубежные страны породили ажиотажный спрос на сочинскую недвижимость.

В ряде случаев рост спроса измеряется десятками процентов.

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-Запрет начнет действовать после проведения необходимых процедур, голосования депутатов, общественных слушаний. Мы для себя приняли дату - 1 июля, - рассказал в ходе пресс-конференции 9 марта первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.(читать далее)