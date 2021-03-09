ВТБ: краснодарцы в два раза увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта

В кондитерских магазинах 6-8 марта краснодарцы оставили 18 млн рублей - в два раза больше, чем годом ранее. Траты в цветочных магазинах выросли менее существенно: за три дня на букеты для дам было потрачено около 2,6 млн рублей (+56%). Общее количество транзакций выросло на 61%. При этом на конфеты и пирожные к празднику кубанцы тратили за один визит в магазин вдвое больше, чем на цветы: 1,6 тыс. рублей против 800 рублей.

В целом на территории ЮФО в праздничные дни расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин удвоились – до 27,7 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, расходы на конфеты и торты для близких на юге России выросли в два раза год к году и составили 23,5 млн рублей, а траты на цветы увеличились на 82%, до 4,2 млн рублей.

«В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные».