27 памятников военной истории восстановят на Кубани в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы по восстановлению намерены завершить к 9 мая.

Обойдется реставрация воинских захоронений в 32 млн бюджетных рублей.

- Около трех тысяч имен погибших защитников отечества нанесут на мемориальные сооружения воинских захоронений, расположенных на территории 23 городов и районов, – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

В целом с 2021 по 2024 год в Краснодарском крае отреставрируют около 200 воинских захоронений.

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