1,5 млрд рублей задолжал на Кубани тепличный комплекс "Белореченский" по кредитам

Фото: архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Визитная карточка Кубани теперь, по сути, зарыта в землю.

Известный на всю страну тепличный комплекс ООО “ТК Белореченский” признан банкротом и выставлен на торги. Сама компания зарегистрирована еще в 2007 году. В 2019 году количество сотрудников комплекса доходило до 300 человек.

Но с каждым последующим годом предприятие показывало устойчивый убыток вместо прибыли. В конечном итоге "ТК Белореченский" задолжал Сбербанку 480,5 млн рублей, а остальным кредиторам - 1 млрд рублей.

В 2020 году Краевым арбитражным судом была введена процедура “конкурсного производства”, назначен конкурсный управляющий. Теперь все имущество тепличного хозяйства выведено как один лот с начальной ценой 612 120 430 рублей. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Заявки на торги принимаются с 9 марта по 13 апреля, и это будет открытый аукцион.

Краевая администрация не отреагировала на решение арбитражного суда. Работники тепличного комплекса могут пополнить ряды безработных Белореченска.

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