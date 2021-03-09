Стартовала продажа билетов на матч сборной России по футболу в Сочи

Стартовала продажа билетов на матчи сборной России по футболу в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России по футболу впервые с 2018 года сыграет в Сочи. На стадионе «Фишт» она примет команду Словении. Встреча пройдет в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. Стартовый свисток на арене намечен на 17:00 27 марта.

Сборная России попала в группу H отбора мундиаля. Команда Станислава Черчесова встретится со сборными Словении, Словакии, Мальты, Хорватии и Кипр.

На матч будут допущены не более 30% болельщиков от суммарной вместимости арены. Минимальная стоимость билетов, которые поступили в продажу, составила 700 рублей, максимальная - 1800.

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