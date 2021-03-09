Новый скейт-парк откроют в сквере "Дружбы народов" в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Четвертый по численности скейт-парк с бетонным основанием скоро откроется в сквере “Дружбы народов” в центре Краснодара.

Новый аттракцион отлично подойдет не только для скейтбордистов, но для роликовых коньков, трюковых велосипедов BMX и самокатов.

На данный момент завершен монтаж модулей секйт-парка, который включает перила, грани, ступени, скейт фан-бокс, поворотная и разноуровневые разгонки.

Этот модуль сделан по всем международным стандартам. В его проектировании также активное участие принимали горожане, - те,кто неравнодушен к экстремальным видам спорта. Именно они высказали свои пожелания, какой должна быть в парке “Дружба народов” спортивная площадка.

- Львиная доля, почти все деньги по федеральным, краевым и муниципальным проектам направляются на строительство детсадов и школ. Если бы не было такого разрыва в системе образования, мы бы гораздо больше выделяли средств на строительство спортивных объектов, - отметил мэр города Евгений Первышов.

Этот объект для экстремальных видов спорта отвечает всем мировым стандартам, утверждают в мэрии города.

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