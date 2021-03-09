В Краснодаре подумают на проблемой строительства детсадов и школ в СНТ

Фото: архив КП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал горожанам, проживающим в садоводческих товариществах, рассмотреть просьбу о развитии на территориях СНТ инженерной инфраструктуры. С этим вопросом к градоначальнику обратились жители СНТ из станицы Елизаветинской.

- Сегодня в Краснодаре - около 300 садоводческих товариществ. В свое время земельные участки предоставляли сотрудникам отраслей по всем направлениям. Но никогда дачные или садоводческие товарищества не были предназначены для постоянного проживания, - отметил Первышов.

Сейчас действует "дачная амнистия", которая по заявительному характеру узаконивает такие объекты.

На ближайшем совещании эту тему обсудят главы администраций внутригородских округов, представители администрации Краснодара, Общественной палаты, депутаты гордумы.

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