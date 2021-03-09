Фото: krd.ru.

Краснодар очистят от гаражей и хозпостроек. Так, на месте снесенных построек на улице Димитрова планируют установить контейнерную площадку. Об этом шла речь на еженедельной планерке в городской администрации, которую провел глава города Евгений Первышов.

— Ни один земельный участок, который мы освободили, не должен оставаться бесхозным, брошенным, забытым. Потому что иначе там опять появятся самострои, гаражи, хозпостройки. Если уже освободили этот участок от незаконных строений, то мы должны находить решение по комплексному освоению и благоустройству этой территории, — сказал Евгений Первышов.

По словам мэра, на освобожденных территориях появятся благоустроенные парковки, спортивные и детские площадки, прогулочные зоны. В 2021 году под снос пойдут тысячи объектов.

В Центральном внутригородском округе за последние полгода произведен снос по четырем адресам, в том числе на улицах Красноармейской, Северной, Димитрова и других.

Кроме того гаражи демонтировали на улице Коммунаров. На улицах Стахановской, Шоссе Нефтяников и Дзержинского на пустырях обустроят зеленую зону.

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