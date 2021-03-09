Последствия пожара в кубанском хуторе 9 марта 2021: тела троих погибших обнаружили после локализации возгорания

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Последствия пожара в кубанском хуторе 9 марта 2021 стали причиной назначения технической и судебно-медицинских экспертиз. Благодаря им, следователи рассчитывают установить причины и очаг возгорания и причины смерти погибших. Напомним, что погибла 29-летняя мать и двое детей: 9 и 2 лет. 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести госпитализирован с места ЧП.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Ленина хутора Северин поступило в 18:27. В 18:40 пожар удалось локализовать, в 18:55 – ликвидировать.

В данный момент на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту гибели женщины и двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинских экспертиз для установления очага возгорания, а также причин смерти женщины и детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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