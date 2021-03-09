На Кубани более 156 тысяч жителей привились от коронавируса

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае более 156 тысяч человек привились от коронавируса. В регионе продолжают работу 149 пунктов вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики.

Кроме того, прививку можно сделать в семи мобильных пунктах. Пять из них расположены в Краснодаре, по одному – в Сочи и Новороссийске. Жители сельских населенных пунктов могут привиться на базе мобильных медицинских комплексов.

- В регион поступило 170,2 тыс. доз вакцины ГамКовидВак (Спутник V), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Прививку уже сделали 156,7 тысяч кубанцев, в том числе за последние сутки – 428 жителей. Полный курс получили более 72 тысяч человек.

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