Отключения света в Сочи 11 марта 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 11 марта 2021 будут во всех четырех внутригородских районах курорта. Их причина - плановый ремонт оборудования на электрообъектах. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу, а для потребителей - надежное электроснабжение.

Адлерский район

11 марта в течение нескольких часов с 08:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Владимировская, Мзымтинская, Гранатовая, Заря, Терновая, Пермская, Афонская, Куликовская, Подольская, Банановая, Лазурная Долина, Эпроновская и в садоводческом товариществе «Лесовод».

Хостинский район

11 марта с 09:00 до 19:00 на некоторое время будет обесточена улица Абовяна (частично), Саят-Нова (частично), Изобильная 2/16, 3, Есауленко, Чекменева (частично), переулок Лозовой, 8, котельная № 21

Центральный район

11 марта с 08:00 до 19:00 планируются отключения на улице Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д и 19/9.

Лазаревский район

11 марта с 08:00 до 17:00 может отсутствовать электроэнергия у жителей поселка Солоники, аула Хаджико (улицы Асаретх и Левобережная (частично), поселка Волконка - улицы Андреевская и Ольховая (частично), поселка Лазаревское - улицы Победы 77, поселка Сергей Поле - улица Славы, села Разбитый котёл - улица Звёздная, поселка Вардане – улица Львовская, села Барановка - улицы Золотая, Братьев Аракелян, переулка Березовый, Античная, Старокубанская, Армянская, Черногородская, переулка Цикломеновый, сел Культурное Уч-Дере - улица Чайная, 9 Мая и Запорожская.