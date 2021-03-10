В Краснодаре после драки с поножовщиной в кишечнике у парня обнаружили инородное тело

Кроме того, медики диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, резаные раны живота и ягодицы

В Краснодаре после драки с поножовщиной в тонкой кишечнике у 19-летнего парня врачи обнаружили инородное тело. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован с места происшествия. Конфликт произошел возле одного из торговых центров в поселке Калинино.

Кроме того, медики диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, резаные раны живота и ягодицы.

- По подозрению в преступлении был задержан 17-летний краснодарец, который ранее не был судим и не состоял на учете в полиции, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани женщина умерла от перитонита из-за застрявшего в теле фаллопротеза

Трагедия произошла в станице Павловской. Здесь в одном из частных домов жила 42-летняя Тамара Гаврилова (имя и фамилия изменены - Авт.). Соседи женщины говорят, что часто она проводила время в компании собутыльников. Не раз ее штрафовали и даже арестовывали за пьяный дебош в общественном месте. Словом, дама была всегда на виду у станичников (читать далее)