Последние новости на 10 марта 2021: упавший телевизор убил 3-летнюю девочку на Кубани

Последние новости на 10 марта 2021. На Кубани упавший телевизор убил 3-летнюю девочку. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

В Сочи 31-летняя бухгалтер за полтора года перечислила себе более 12 миллионов рублей со счетов трех компаний. Теперь женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

На Кубани 10-месячный малыш получил перелом черепа, упав со стульчика для кормления. Мама мальчика оставила его на минуту одного, а обнаружила уже с переломом свода черепа.

В Сочи продается самая большая квартира в России. Ее площадь превышает 2000 квадратных метров.

Стартовала продажа билетов на матч сборной России по футболу в Сочи. Минимальная стоимость похода на игру составит 700 рублей.