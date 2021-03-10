На Кубани 10 марта ожидается снег и ветер

Фото: Евгений Таранжин

С 10 по 12 марта на Кубани ожидается налипание мокрого снега и похолодание. В предгорных районах ночные температуры опустятся до -15. Весеннее тепло вернется в регион только с середины месяца.

- 10 марта в Краснодаре и крае переменная облачность. Местами в южной половине региона и в восточных районах небольшие пройдет мокрый снег. В Новороссийске порывы ветра могут достигать 18-23 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем 2…7°.

11 марта в южной половине края и центральных районах также ожидается снег. 12 числа – не сильный. 11 марта ночью будет морозить -4…-9°, 12 марта по ночам ожидается -6…-11°, в предгорных районах до -15°. Днем столбики термометров будут на нуле и до днем -5°, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в горных и предгорных районах региона вернулась настоящая зима. И, судя по прогнозам метеорологов, накроют морозы и снегопад остальную территорию края тоже.