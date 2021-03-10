Погода на 10 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После теплых выходных Кубань оказалась во власти циклона. Уже несколько дней ночью температура воздуха в краевом центре опускается до минус четырех – минус шести градусов.

Накануне в Краснодаре выпал снег. Он застал врасплох местных жителей, которые переобули автомобили. Синоптики убеждены, что такие осадки в краевом центре – исключение. Ожидать их на постоянной основе точно не стоит.

- Ожидаем сильные порывы ветра до 12 м/с, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – После холодной ночи уже днем воздух в Краснодаре прогреется до плюс трех – плюс пяти градусов.