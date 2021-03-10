В двух районах Сочи вакцинируют диких животных

Фото пресс-службы нацпарка

В Сочи накануне на территории национального парка и прилегающей территории разложили 10 000 доз вакцин против бешенства. Они представляют собой кусочки мяса со специальным препаратом внутри.

- Диких животных вакцинируют в двух районах города — Адлерском и Хостинском на территории Сочинского национального парка. Всего планируется разложить 10 тысяч доз, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе нацпарка.

Специалисты рассказали, что кубики мяса не опасны для домашних животных и не вызывают побочных явлений.

- Среди домашних животных в Сочи случаев заболевания бешенством уже не наблюдается семь лет, - добавили эксперты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сочинский «Дендрарий» изменил время работы. В самом парке идут селекционные работы с местными соснами.