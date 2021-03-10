Причина пожара в Тбилисском районе 9 марта 2021 года: двое детей и мать погибли из-за сигареты

Фото дома, в котором произошел пожар. Снимок пресс-службы СУ СК РФ по краю

Пожар в хуторе Северин Тбилисского района произошел 9 марта. Огонь вспыхнул в квартире, в которой проживала семья с двумя детьми. Мама 29 лет и малыши 9 и 2 лет сгорели заживо. Удалось спасти лишь 26-летнего мужчину, он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура взяла расследование под свой контроль.

- Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения одним из взрослых челнов семьи. Следим за ходом расследования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование продолжается.